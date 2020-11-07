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01:03 07.11.2020

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

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Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Во время заседания суда по делу об убийстве итальянского журналиста, нацгвардийцу  Виталию Маркиву предлагали признать вину и просить  о помиловании, но он категорически отказался, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

 "Я приехал впервые к Виталию на суд и сказал, что он должен понимать, что здесь решение будет отрицательным. Впереди борьба. Ведь маленький город Павия, журналист из этого города, суд присяжных - тут не до справедливости", - рассказал Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

По словам Авакова, тогда же на суд приехал командующий Нацгвардии и 5 украинских военнослужащих, , которые были в момент гибели итальянского журналиста Рокелле на горе Карачун.

"Это все внимательно выслушали - и ничего. А мы тогда спросили Виталия:" Ты же понимаешь, что есть один путь - признать вину и просить помилования?" - Но тогда было понятно, что если бы это произошло, то его бы помиловал президент Италии. Но следующий иск был бы уже против Украины. Это означало, что украинские военные осуществляли военные преступления. И Виталий тогда сказал ... ", - сказал Аваков, передав слово нацгвардийцу. "

"Я на это не могу пойти. Это абсолютная чушь и такого не будет", - расскзал Маркив.

Аваков отметил, что Маркив отказал в таком предложении, ведь был уверен, что за него борется Украина.

Теги: #маркив #украина #суд #аваков
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