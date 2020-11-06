Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Послы Германии и Франции в Украине отмечают важность открытия КПВВ "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, что является одним из результатов реализации договоренностей "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

"КПВВ "Счастье": один из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки". Очень современный и привлекательный! Я надеюсь, что многие люди с неподконтрольных территорий скоро могут использоваться этими услугами! Важный шаг в борьбе за сердце людей!", - написала в пятницу в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Рад быть сегодня вместе с Владимиром Зеленским на КПВВ "Счастье" на линии разграничения на Донбассе. Заработает уже 10/11. Облегчит повседневную жизнь людей. Поздравления за эту работу. Реализация одного из решений "Нормандского" саммита в Париже. Браво Украина", - отметил в свою очередь в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Как сообщалось, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, который начнет работу 10 ноября. В этот день также будет открыт КПВВ "Золотое".

Зеленский с послами посетил отделение "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг, расположенных в КПВВ "Счастье". Президент отметил, что на КПВВ предусмотрены все условия как для пешеходного перехода, так и для проезда автомобилей.

Президент поблагодарил посла Германии в Украине Анку Фельдхузен, посла Франции Этьена де Понсена, посла Канады Ларису Галадзу, специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатора системы ООН в Украине Оснат Лубрани, посла Швеции Тобиаса Тиберга, временного поверенного в делах США Кристину Квин и заместителя посла Великобритании Николаса Гаррокса за помощь, оказанную Украине, и за то, что согласились посетить с ним Донбасс.