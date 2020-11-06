Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

"Европейская солидарность" на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил, сообщил руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов, сообщает пресс-служба партии.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "Слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", - рассказал Турчинов на брифинге в пятницу.

Турчинов подчеркнул, что "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.

"Именно "Европейская солидарность" сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", - резюмировал он.