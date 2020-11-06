События

22:36 06.11.2020

Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

1 мин читать
Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

"Европейская солидарность" на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил, сообщил руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов, сообщает пресс-служба партии.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "Слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", - рассказал Турчинов на брифинге в пятницу.

Турчинов подчеркнул, что "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.

"Именно "Европейская солидарность" сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", - резюмировал он.

Теги: #результат #украина #евросолидарность #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:21 06.11.2020
Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

22:12 06.11.2020
МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

21:54 06.11.2020
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

19:21 06.11.2020
Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

Зеленский: главная цель на Донбассе – деоккупация, и только потом проведение выборов

18:44 06.11.2020
Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

18:15 06.11.2020
Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

17:36 06.11.2020
Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

17:13 06.11.2020
Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

17:12 06.11.2020
Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

16:34 06.11.2020
В Киевсовет прошли семь партий

В Киевсовет прошли семь партий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевсовет прошли семь партий

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Умер Жванецкий

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп обещает продолжить борьбу с "незаконными бюллетенями"

Во Франции вновь установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших

Во Франции вновь установлен рекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших

Набсовет ГАК "Автомобильные дороги Украины" начал работу, в его состав вошли 5 человек

В Швеции выявили рекордно высокое число заражений коронавирусом за сутки

В Италии зарегистрировали самый высокий суточный прирост больных коронавирусом

Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

При посадке на рейсы во Францию с 11 ноября нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19 - посольство

Осужденного артиста Ефремова отправили к месту отбытия наказания

Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу, взрывоопасные предметы не обнаружены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА