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22:21 06.11.2020

Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

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Судебное заседание в Жовтневом районном суде Кривого Рога по гражданскому иску администрации Криворожского железорудного комбината (КЖРК, Днепропетровская обл.) к работникам предприятия, которые принимали участие в протестах, продолжится 18 ноября.

"Судебное заседание, судилище по иску администрации КЖРК к протестующим 4-х шахт комбината, продолжится 18 ноября. Сегодня в суд поддержать горняков КЖРК пришли около 60 человек - членов их семей, коллег, местных жителей, которые поддерживали ребят в митингах", - сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в пятницу.

При этом он отметил, что, в частности, поддержать работников КЖРК приехали горняки с шахты "Ингульская" уранового рудника (ГП "ВостГОК"), с которыми через суды их администрация пыталась воевать в декабре 2017 года. Тогда  руководство шахты "Ингульская" подали в суд на 94 шахтеров, проводивших забастовку с требованиями повышения зарплаты.

"Понятно, что с самого начала это было гиблое, дискредитационное для руководства дело, потому что горняки, которые добывают урановую руду, воспользовались своим законным правом на протест. Суд постановил оставить без рассмотрения исковое заявление госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" к 94 работникам. Важный, показательный кейс, который администрации КЖРК было бы неплохо учесть", - констатировал Волынец.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам повышена зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. оставался на утро 15 октября в шахте "Жовтнева". 15 октября вечером было подписано соглашение между администрацией и представителями трудового коллектива. Горняки прекратили забастовку и вышли на поверхность.

КЖРК 28 сентября обратился в Октябрьский райсуд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание было назначено на 16 октября, но затем перенесено на 6 ноября.

Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды.

Шахты "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

Теги: #кжрк #украина #суд
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