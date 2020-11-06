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21:54 06.11.2020

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

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Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

 

Дискурс, начатый президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно Конституционного суда Украины, является давлением на него и его судей, сообщил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко.

"Да, абсолютно верно. Я считаю, это мое личное мнение, но любой профессиональный юрист, знакомый с украинским законодательством, вам скажет, что сам дискурс, поставленный президентом, относительно Конституционного суда, уже является давлением на Конституционный суд и на его судей. А что касается законопроекта, о котором вы говорите, мне кажется, любой, кто обратится в компетентные органы с заявлением о преступлении, будет абсолютно прав, поскольку там очевидные признаки посягательства на государственный строй Украины", - сказал Слиденко в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.

Как сообщалось, Слиденко заявил, что еще 8 октября написал заявление об отставке из-за давления со стороны Офиса президента, однако решение по заявлению об отставке еще не принято. "8 октября я написал заявление… Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КС - ИФ)", - сказал Слиденко.

Теги: #президент #украина #кс
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