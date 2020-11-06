Во Франции вновь установлен рекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших

Во Франции за сутки выявили более 60,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что стало наибольшим подобным показателем за время пандемии, сообщают французские службы здравоохранения.

Уже второй день подряд в стране фиксируются рекордные показатели. Накануне во Франции зарегистрировали 58 тыс. случаев.

За сутки от коронавируса во Франции скончались 828 человек.

За время пандемии во Франции зафиксировано более 1,5 млн случаев COVID-19. Почти 40 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.