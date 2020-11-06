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20:47 06.11.2020

Набсовет ГАК "Автомобильные дороги Украины" начал работу, в его состав вошли 5 человек

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Набсовет ГАК "Автомобильные дороги Украины" начал работу, в его состав вошли 5 человек

Наблюдательный совет ГАК "Автомобильные дороги Украины" начал работу; первое заседание прошло в пятницу, 6 ноября.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем Telegram-канале в пятницу, состав набсовета был утвержден Кабинетом министров Украины в распоряжении от 4 ноября 2020 года.

В его состав вошли: управляющий партнер Адвокатского объединения "Прокопчук и партнеры", член Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Олег Прокопчук; глава правления "Украинской ассоциации изобретателей", профессор Таврийского национального университета им. В. Вернадского Сергей Симак; эксперт по цифровой трансформации Александр Шубенко; замглавы набсовета Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов, глава "Украинской биржи" Артемий Ершов; замглавы "Укравтодора" Андрей Почтарев.

Главой набсовета было выбрано Сергея Симака, корпоративным секретарем – Татьяну Семенович.

Отмечается, что до начала заседания все члены набсовета подписали соответствующие контракты с ГАК "Автомобильные дороги Украины". Состав набсовета выбирается сроком на три года.

"С начала работы нашей команды в "Укравтодоре" реформирование ГАКа было одним из приоритетов. Нами был проведен внутренний аудит, инициированные уголовные дела в региональных структурах, где были обнаружены коррупционные нарушения. И хотя значительная часть областных ГАКов была искусственным образом доведена до банкротства, в его системе работает около 16 тыс. человек, он обладает значительными материально-техническими ресурсами, некоторые из которых - является частью критической инфраструктуры государства. На старте мы шли по принципу - провести "санацию" больной структуры, не навредив государственным интересам. Создание Наблюдательного совета является важным шагом к системной трансформации ГАК", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

По данным агентства, к компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы стратегического развития АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", его финансовой деятельности, внутреннего аудита и корпоративной деятельности.

Теги: #укравтодор #набсовет
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