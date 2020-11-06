В Швеции выявили рекордно высокое число заражений коронавирусом за сутки

В Швеции за сутки выявили более 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий суточный прирост заражений COVID-19 с начала пандемии, сообщает издание "Локал".

Всего в стране с начала пандемии заразились свыше 146,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс.

Власти Швеции призывают людей оставаться дома и делать тест при появлении малейших симптомов заражений коронавирусом, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

В нескольких регионах, включая Стокгольм, действуют еще более строгие рекомендации. Здесь людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний.