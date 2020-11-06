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20:18 06.11.2020

В Италии зарегистрировали самый высокий суточный прирост больных коронавирусом

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В Италии зарегистрировали самый высокий суточный прирост больных коронавирусом

В Италии зарегистрировали более 37,8 тыс. случаев заражения COVID-19 за последние сутки, это самый высокий прирост заболевших в этой стране за все время пандемии, передают в пятницу европейские СМИ.

Накануне в стране зарегистрировали примерно на 3 тыс. меньше заболевших. С начала пандемии в Италии заразились коронавирусом 862,6 тыс. человек.

Наиболее тяжело пострадала область Ломбардия с финансовой столицей Италии Миланом, там за последние сутки выявили 9,9 тыс. новых случаев, также непростая обстановка складывается в соседнем с ним регионе Пьемонте, где выявили 4,8 тыс. случаев заражения.

За время пандемии более 40,8 тыс. человек скончались в Италии от COVID-19.

Теги: #италия #коронавирус
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