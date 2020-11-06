События

20:14 06.11.2020

Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

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Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

Кандидат в президенты США Джо Байден решил выступить с обращением к согражданам, сообщают американские СМИ со ссылкой на его предвыборный штаб.

Ожидается, что выступление Байдена состоится в прайм-тайм - в пятницу вечером по времени Восточного побережья США. По некоторым данным, оно запланировано примерно на 20:00 по местному времени.

Байден в настоящее время близок к тому, чтобы набрать необходимое для победы на выборах голоса выборщиков.

СМИ прогнозируют, что Байден объявит себя победителем президентских выборов.

Действующий глава государства Дональд Трамп неоднократно давал понять, что не собирается сейчас признавать поражение и будет оспаривать результаты подсчета голосов в ряде ключевых штатов. Таким образом, де-факто борьба за пост президента вряд ли прекратится в ближайшее время.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден вырвался вперед и в штате Джорджия. До недавних пор в нем лидировал Трамп.

Аналогичный сценарий ранее наблюдался и в ряде других ключевых "колеблющихся" штатах: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.

Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов. В лагере Байдена считают подобные утверждения беспочвенными.

 

Теги: #сша #байден #обращение
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