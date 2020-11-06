При посадке на рейсы во Францию с 11 ноября нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19 - посольство

Посольство Франции в Украине сообщает о введении с 11 ноября требования предъявлять отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию Covid-19 при посадке на авиарейсы во Францию, при этом требование не распространяется на детей до 11 лет.

"Начиная с 11 ноября с.г., перед посадкой на самолет, следующий в Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета", - сообщается на сайте посольства в пятницу.

Источник: https://ua.ambafrance.org/Potriibno-pred-yaviti-negativnij-test-na-Covid-19-pri-posadcii-na-rejsi-do