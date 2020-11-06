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17:54 06.11.2020

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

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Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники два раза открывали огонь на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 6 ноября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в пятницу.

С начала текущих суток, 6 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников… Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке.

Стрельба в пятницу открывалась в районе г.Авдеевка и пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Российские наемники применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника", - подчеркнули в штабе.

С начала суток саперы ГСЧС разминировали более 6 га территории вдоль линии разграничения сторон и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Теги: #рф #оос
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