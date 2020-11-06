В киевском метро мужчина применил газовый баллончик против полицейского и угрожал ножом пассажирам

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который применил газовый баллончик против полицейского после замечания о необходимости надеть маску, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Инцидент произошел вечером 5 ноября на станции метро "Славутич", сообщил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

"Вчера в 21:30 на станции метро "Славутич" полицейский сделал замечание пассажиру из-за того, что он находился в подземке без индивидуальных средств защиты. Правонарушитель агрессивно отреагировал на слова правоохранителя и применил в направлении старшего сержанта полиции газовый баллончик. Кроме этого, правонарушитель угрожал ножом другим пассажирам подземки. Полицейский, не растерявшись, совместно с гражданами задержал злоумышленника на месте происшествия", - рассказал Никонов.

Нарушитель, киевлянин 1978 года рождения, был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту начаты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений и в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы", - добавил Никонов.

Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/slidchi-povidomili-pro-pidozru-zlovmisniku-yakij-na-odnij-iz-stanczij-stolichnoji-pidzemki-zastosuvav-gazovij-balonchik-do-policzejskogo-ta-pogrozhuvav-nozhem-pasazhiram/?fbclid=IwAR153lofJ5xDV7UtliQ6Yp-8hqESrJ8e5j51jS8xK64MIG5XytBtS8Ba8Nk