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17:36 06.11.2020

Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

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Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Так называемое "судебное решение" оккупационной власти, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф" является очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, обнародованном в пятницу.

"Государство-агрессор продолжает незаконное преследование религиозных общин на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания, стало т.н. "судебное решение" оккупационной власти, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что указанные действия является брутальным нарушением Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"С возмущением воспринимая эти антиукраинские действия, в очередной раз обращаем внимание мировой общественности на разрушительный характер присутствия РФ на украинской территории, сознательную деструктивную политику оккупационной власти, направленную на уничтожение в Крыму всего украинского и угнетение свободы вероисповедания тех, кто поднимает свой голос против попытки аннексии", - отмечается в заявлении.

МИД Украины призвало международное сообщество дать надлежащую оценку очередному циничному нарушению прав верующих на временно оккупированной территории Украины и осудить противоправные действия государства-агрессора.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-religijnih-peresliduvan-v-okupovanomu-krimu

Теги: #рф #пцу #крым #церковь #украина
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