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16:43 06.11.2020

ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

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ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко, сообщается в публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Ввиду серьезности ситуации в Беларуси из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сказано в документе.

Эти ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта.

Помимо Лукашенко, санкции введены в отношении его сына и советника Виктора Лукашенко, главы президентской администрации Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника управления МВД Романа Мельника, главы Следственного комитета Ивана Носкевича, председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова, заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля, руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко, заместителя министра информации Игоря Бузовского, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, командира подразделения "Альфа" Сергея Зубкова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

После президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС. Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.

Теги: #ес #лукашенко #беларусь
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