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16:06 06.11.2020

В Киевсовет прошли семь партий

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В Киевсовет прошли семь партий

В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко", "Еднисть Александра Омельченко", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.

Другие партии не преодолели 5% барьер.

Теги: #киев #киевсовет #выборы
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