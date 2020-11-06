События

14:48 06.11.2020

Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно - Минобразования

1 мин читать
Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно - Минобразования

Минобразования Украины и Google бесплатно обучат учителей школ, как вести дистанционные уроки.

Министерство образования и науки страны совместно с офисом Google в Украине проведет обучающий курс «Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия» для учителей школ, который продлится с 12 по 22 ноября, сообщает пресс-служба Минобразования.

«Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении», - заявил замминистра Артур Селецкий.

По данным пресс-службы, курс будет включать следующие практические направления:

возможности приложений Google Workspace (G Suite) при работе с вебинтерфейсом персональных компьютеров,

использования приложений Google Workspace (G Suite) на мобильных устройствах и проработки основных настроек безопасной работы в Интернете.

Учителей обеспечат необходимым методическим сопровождением и консультациями. После окончания обучения, сообщают в министерстве, все участники получат сертификат о прохождении курса, который будет засчитан как курс повышения квалификации.

Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-google-ukrayina-iniciyuyut-bezkoshtovne-navchannya-dlya-vchiteliv-z-vikoristannya-cifrovih-instrumentiv-dlya-distancijnogo-navchannya

Теги: #школа #образование #google #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 06.11.2020
Ляшко: пять областных центров близки к переходу в "красную" зону

Ляшко: пять областных центров близки к переходу в "красную" зону

14:48 06.11.2020
УСТЦ выступает против введения карантина выходного дня

УСТЦ выступает против введения карантина выходного дня

13:27 06.11.2020
В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

12:36 06.11.2020
В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

12:36 06.11.2020
ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил

ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил

12:07 06.11.2020
Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

10:49 06.11.2020
Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

10:20 06.11.2020
Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

08:21 06.11.2020
В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

08:05 06.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 49 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 49 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер Жванецкий

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза – глава Минздрава

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер Жванецкий

"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным – СМИ

В Украине 43% заведений общепита имеют вывеску на украинском языке, 88% - меню на украинском языке, а в 77% - персонал общался с клиентом на украинском языке – исследование

Програми на рейтингових загальнонаціональних телеканалах 46% часу звучать російською мовою - громадський моніторинг

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза – глава Минздрава

В Днепре задержали двух налетчиков на офис предприятие – МВД Украины

Российские медики установили у Навального панкреатит, признаков отравления нет

Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА