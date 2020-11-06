Украинский совет торговых центров (УСТЦ) выступает против введения карантина выходного дня и призывает власти обеспечить равные условия для всего ритейла.

"Использование карантинных ограничений является самым важным способом борьбы с вирусом. В то же время закрытие торговых центров и магазинов, даже частичное (особенно на выходные), тем не менее, окажет непропорционально более негативное влияние на экономику страны. Чтобы помочь сохранить миллионы рабочих мест, мы призываем соответствующие органы власти обеспечить всем равные условия и применять взвешенный подход к новым правилам работы магазинов, ресторанов и торговых центров", – цитируется в пресс-релизе глава УСТЦ, операционный директор группы компаний "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

По его словам, приближается время традиционно активного для ритейла новогоднего сезона и у покупателей должен быть доступ к необходимым товарам и продуктам. Новый локдаун в этот период ударит по малому и среднему бизнесу, которым представлено 95% украинского ритейла, добавил он.

В то же время торговые центры и магазины вкладывают средства в меры безопасности для посетителей, учитывая рост заболеваемости COVID-19, и готовы усиливать эти меры в дальнейшем, подчеркнул Гаврюшин.

Как сообщалось, в Украине рассматривается возможность введения карантина выходного дня, в рамках которого на выходных будет работать только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки, транспорт.