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14:33 06.11.2020

"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным – СМИ

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"Дело Маркива", успешно завершенное МВД, стало для Украины репутационным – СМИ

Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, которое стало возможным благодаря принципиальной позиции главы МВД Арсена Авакова, подняло международный имидж Украины и подтвердило патриотизм и эффективность работы министра.

Речь об этом идёт в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осуждённого в Италии", опубликованной информационным агентством "Украинские национальные новости".

"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины - Арсен Аваков. Он сделал все чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене, ведь, по его убеждению, "Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины"", - говорится в публикации.

Автор отмечает исключительность этого дела, от исхода которого зависел международный имидж Украины: "Речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных - убийцами журналистов, да ещё и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира", - подчёркивается в статье.

Расследование гибели итальянца и его переводчика, проведённое МВД, позволило предоставить неопровержимые доказательства невиновности нацгвардейца и отменить приговор в 24 года заключения.

"И вот, спустя 3 с половиной года заключения нацгвардейца, Апелляционный суд Милана признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", - подытожил автор.

Теги: #репутация #дело #аваков #маркив
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