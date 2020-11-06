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13:00 06.11.2020

В Украине 43% заведений общепита имеют вывеску на украинском языке, 88% - меню на украинском языке, а в 77% - персонал общался с клиентом на украинском языке – исследование

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В Украине 43% заведений общепита имеют вывеску на украинском языке, 88% - меню на украинском языке, а в 77% - персонал общался с клиентом на украинском языке – исследование

В 2020 году почти 43% заведений общественного питания имеют вывеску на украинском языке, 88% - меню на украинском языке и в 77% заведений персонал общался с клиентом на украинском языке, свидетельствуют данные исследования движение "Пространство свободы".

Согласно исследованию, в 2020 году почти 43% заведений общественного питания (в прошлом году 37%) имеют вывеску на украинском языке. Количество вывесок латинскими буквами впервые за последние годы уменьшилось и остановилось на уровне 35,3% (в прошлом году 39%). Также сократилась и доля вывесок на русском языке - до 8,5% (в прошлом году было 12%).

"Можно сделать вывод, что названия заведений на русском языке теряют популярность. Впрочем, ситуация существенно различается в зависимости от региона. На востоке и юге вывески на украинском языке остаются в меньшинстве и, вместе с тем довольно часто встречаются вывески на русском языке", - говорится в отчете движения.

Также на данный момент в 88% заведений общепита имеется меню на украинском языке.

"Как и в прошлом году, наблюдатели не зафиксировали ни одного города, где вообще не было бы меню на украинском языке: даже в Мариуполе, Северодонецке году были зафиксированы заведения, где есть меню на украинском языке. Впрочем, на Донбассе меню на украинском языке до сих пор в меньшинстве заведений", - констатируют в "Пространстве свободы".

Кроме того, отмечается, что в текущем году в 58% заведениях питания (в прошлом году 51%) администраторы, официанты или бармены изначально начали разговор на украинском языке с клиентами, обращались к ним на украинском.

По данным исследования, заметно вырос показатель и переходов на украинский язык. В этом году было зафиксировано почти 19% подобных случаев. Таким образом, в 77% заведений персонал общался с клиентом на украинском языке (или сразу, или в процессе разговора).

"Это самый высокий показатель за все время наблюдения. Впрочем, и здесь следует отметить поразительное региональное различие. В городах востока до сих пор украинский язык клиента игнорируется большинством или абсолютным большинством заведений", - сетуют в организации.

Исследование состояния украинского языка в заведениях питания и торговли охватило 26 городов Украины - все областные центры (кроме оккупированных), города с населением более 300 тыс. человек (Кривой Рог, Мариуполь), а также Краматорск и Северодонецк. Исследовано по 10 подряд заведений общепита (кафе, баров, ресторанов) на центральной улице или площади каждого из этих городов - вместе 260 заведений.

Источник: https://prostirsvobody.org/news/0/550

Теги: #язык #ресторан
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