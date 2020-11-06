События

12:59 06.11.2020

Програми на рейтингових загальнонаціональних телеканалах 46% часу звучать російською мовою - громадський моніторинг

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Програми на рейтингових загальнонаціональних телеканалах 46% часу звучать російською мовою і 13% - українською та російською мовами, свідчать дані моніторингу руху "Простір свободи".

Моніторинг шести рейтингових загальнонаціональних телеканалів (1+1, Україна, СТБ, Новий канал, Інтер, ICTV) було здійснено наприкінці жовтня 2020 року (з 18:00 до 22:00 у четвер, 29 жовтня, і з 12:00 до 16:00 у суботу, 31 жовтня).

У результаті моніторингу активісти руху отримали такі дані: програми українською мовою звучали 19 годин 40 хвилин (тобто 41% часу), програми українською і на російською мовами - 6 годин 15 хвилин (13% часу), програми російською мовою - 22 години 05 хвилин (46% часу).

"Отже, отримані дані дають змогу зробити висновки, що чинний закон, який дозволяє вважати україномовними, зокрема, і ті програми, які реально такими не є, насправді активно сприяє русифікації ефіру", - йдеться в звіту руху.

Джерело: https://prostirsvobody.org/news/0/550

Теги: #телебачення
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