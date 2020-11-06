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12:36 06.11.2020

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

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В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1002 человек, 14 больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация у нас - сложная. И динамика - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых случаев заболевания. Коронавирус обнаружили у 1002 человек! Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42 375 ", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

Среди заболевших: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет. А также 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.

В больницы Киева за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 1 449 человек. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nBuS-iVdtlY&feature=youtu.be

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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