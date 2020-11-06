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12:36 06.11.2020

ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил

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ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 148 человек – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, количество летальных случаев достигло 19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 6 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 406 человек", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Однако в ВСУ зафиксирован 19 летальный случай, вызванный заболеванием COVID-19.

Сотрудник ВСУ (Хмельницкая область) находился на амбулаторном лечении по месту жительства по поводу COVID-19, осложненной левосторонней нижнедолевой вирусной пневмонией (положительный ПЦР-тест от 5 октября). 28 октября после ухудшения самочувствия заболевший обратился в Хмельницкий военный госпиталь, 31 октября состояние здоровья пациента значительно ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Отмечается, что пациент имел хронические сопутствующие заболевания. "Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что из 148 новых случаев COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 23 человека. Дома под присмотром медицинской службы - 125 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших – 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://bit.ly/2I3i5NU

Теги: #всу #коронавирус
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