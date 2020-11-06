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12:07 06.11.2020

Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

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Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок, прикрывающих рот и нос, в общественных местах.

За соответствующий законопроект № 3891 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19 в целом проголосовало 262 народных депутата.

Согласно принятым изменениям, нахождение в общественных зданиях, общественном транспорте во время карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности без респираторов или защитных масок (в том числе изготовленных самостоятельно), которые закрывают нос и рот, влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отметил после принятия законопроекта первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, что к народным депутатам, которые будут находиться в зале Верховной Рады без масок и респираторов, будут применяться меры административного воздействия.

Теги: #верховная_рада #штраф #коронавирус
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