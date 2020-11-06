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12:07 06.11.2020

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

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МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины 105 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса гуманитарную помощь общим весом почти 105 тонн, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера на временно оккупированные территории Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, через КПВВ "Новотроицкое" проехали 5 грузовиков от Международного комитета Красного Креста, а в контрольном пункте "Станица Луганская", в сторону временно оккупированного Луганска, оформлен груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы, одежда, медицинские средства. Общий вес гумпомощи составил почти 105 тонн.

Теги: #увкб_оон #мккк #ордло #гумпомощь
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