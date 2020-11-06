В Днепре задержали двух налетчиков на офис предприятие – МВД Украины

Полицейские Днепра задержали двоих грабителей, которые совершили вооруженное нападение на офис предприятия.

По сообщению пресс-службы МВД, злоумышленники совершили налет на офис, угрожая работникам предприятия ружьем. Таким образом, преступники вынудили отдать им ключи от сейфа, откуда похитили документы, после чего ретировались места преступления.

"Как установили полицейские Днепровского отдела полиции, 9 октября двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в офис предприятия, расположенного в Днепровском районе. Угрожая персоналу оружием, они заставили работников лечь на пол, после чего силой забрали у них ключи от сейфа и стали искать деньги. Затем завладели имуществом и уехали с места преступления на мотоцикле", - передает пресс-служба.

В министерстве рассказали, что вскоре полицейские вышли на след преступников. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 37 и 42 лет. Во время обысков правоохранители нашли у подозреваемых взрывоопасные предметы и улики, которые подтверждают их причастность к нападению на предприятие. В частности в их автомобиле было обнаружено ружье калибра 12 мм и охотничьи патроны.

Задержанным предъявлено обвинение в разбое (ч.3 ст.187 УК Украины) и в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст. 263 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/35945_Policiya_Dnipra_zatrimala_grupu_cholovikiv_za_rozbiyniy_napad_na_pidprimstvo.htm