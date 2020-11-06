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10:42 06.11.2020

Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд – премьер

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Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд – премьер

Нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в $12 млрд, тогда как лесных – в $40 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, $40 млрд за 10 лет", - сказал премьер в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу.

По словам Шмыгаля, водные ресурсы - это $12 млрд недоиспользованного потенциала.

"Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал мы используем только наполовину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства мы используем лишь на четверть, орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть. Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5-3 раза и это - тоже неиспользованный потенциал, который даст стране дополнительный ВВП", - отметил премьер.

Теги: #шмыгаль #вода
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