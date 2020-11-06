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10:20 06.11.2020

Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

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Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

Государственная служба качества образования Украины с 05 до 11 ноября 2020 года проводит анонимный онлайн-опрос относительно уровня организации и качества дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году.

"Государственная служба качества образования Украины с 05 до 11 ноября 2020 проводит онлайн-опрос среди педагогов, родителей, студентов и учащихся по уровню организации и качества дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что анкета полностью анонимна и разработана с целью выявления проблем организации дистанционного обучения и поиска путей их решения.

Результаты будут обнародованы после 20 ноября 2020 года на официальном сайте Службы качества образования.

 

Теги: #образование #опрос
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