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09:21 06.11.2020

Воды для населения в Крыму достаточно – Ермак

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Воды для населения в Крыму достаточно – Ермак

Для живущих на территории временно оккупированного Россией Крыма людей и их нужд воды хватает, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду", Ермак сказал: "Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает".

Представители украинской власти уже неоднократно заявляли, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, и никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся.

В частности, 23 октября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.

"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", - сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности.

Он пояснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России. Резников подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные потребности несет государство-оккупант.

"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", - резюмировал вице-премьер.

Теги: #крым #ермак #вода
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