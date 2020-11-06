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08:21 06.11.2020

В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

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В Украине за сутки зафиксировано 9 721 человек заболевший COVID-19, выздоровело 10 762 инфицированных, умер 201 пациент

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших – 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468). Также за последние сутки госпитализировано - 1517 человек, летальных случаев – 201, выздоровело – 10 762 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 5 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 850; 4 ноября, было зафиксировано 9 524 новых случаев; 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 440 188 человек, 8 125 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 195 544.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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