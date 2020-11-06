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08:05 06.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 49 млн

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Число заражений COVID-19 в мире приближается к 49 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 48 млн 625 тыс. 84, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро пятницы (7:00 по Киеву) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 232 тыс. 516 человек, выздоровели 32 млн 137 тыс. 546 человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 9 млн 606 тыс. 645 заражений коронавирусной инфекцией и 234 тыс. 911 летальных исходов. Более 3,7 млн человек в США излечились от COVID-19.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 364 тыс. 86 заболевших COVID-19 при 124 тыс. 315 смертельных случаях и более 7,7 млн человек поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 590 тыс. 25 заражений, умерли 161 тыс. 106 человек, вылечились более 5 млн человек.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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