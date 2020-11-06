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07:57 06.11.2020

В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

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В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

Народные депутаты приняли за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротскои Конвенции)", сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

"Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротськой Конвенции)", – говорится в сообщении на сайте ВР Украины в четверг.

Проектом Закона №3055 предлагается ввести особый механизм предотвращения (профилактики) насилия над детьми для работников, с которыми контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями (изменения в ст. ст. 3, 10 и 30-2 Закона Украины "Об охране детства".

Также планируется установить уголовную ответственность "За совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (новая редакция ст. 155 Уголовного кодекса Украины); "Притязания ребенка для сексуальных целей" (ст. 156-1 УК); "Сознательное получения доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии" (ст. 301-1 УК); "Сознательное получения доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение" (ст. 301-2 УК).

Кроме того, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Украины положениями о том, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь, и предусмотреть дополнительные гарантии учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса (ст. ст. 28 224 УПК в редакции проекта) и др.

Теги: #дети #рада #защита
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