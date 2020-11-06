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07:22 06.11.2020

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

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Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники 11 раз открывали огонь по украинским позициям, используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы различных систем, использовался беспилотный летательный аппарат, ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одиннадцать нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, девять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал военнослужащих ООС огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российские наемники трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток противник применил минометы калибра 82-миллиметра.

"Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе.

Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано на участках недалеко от населенного пункта Попасная. В обеденное время противник провоцировал украинских военнослужащих огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

"В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", – уточнили в пресс-центре.

В сводке отмечается, что о "действиях российско-оккупационных войск немедленно были сообщены представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

"С начала текущих суток, 6 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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