Служащего регионального филиала "Укрзализныци" подозревают в пропаже матценностей

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуроров Котовской местной прокуратуры сообщили о подозрении одному из мастеров производственного подразделения регионального филиала АО "Укрзализныця", в служебной халатности и подделке, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры в четверг.

В ходе досудебного расследования было установлено, что из-за халатного отношения к хранению вверенного служащему имущества, на предприятии образовалась нехватка материальных ценностей, а именно материалов верхнего строения пути, стоимостью почти 1 млн грн.

"С целью скрыть указанные убытки и избежать ответственности за допущенную халатность в работе, чиновник вносил в отчетность ложные сведения о полном фактическом наличии пропавшего имущества предприятия", – подчеркнули правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.1 ст.366 (служебная подделка) УК Украины.