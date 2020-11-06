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04:47 06.11.2020

Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

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Дания ограничила передвижение людей из-за мутации коронавируса у норок

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен в четверг объявила о специальных ограничениях для жителей северо-восточной части страны из-за мутации коронавируса COVID-19 у животных на фермах по разведению норок, сообщают европейские СМИ.

"С сегодняшнего вечера жителям семи районов северной Ютландии строго рекомендуется оставаться в своем районе, чтобы предотвратить распространение инфекции", - заявила она.

Фредриксен добавила, что власти просят жителей Ютландии "совершить действительно кое-что экстраординарное".

"На нас устремлены взоры всего мира", - добавила она.

В этой части страны закрывают бары и рестораны, останавливают движение общественного транспорта, людям из других регионов запрещено ездить в Ютландию.

Накануне в Дании сообщили о том, что у 12 человек выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норки. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 млн животных, которые содержались на фермах.

Теги: #коронавирус #дания #норки #меры
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