В Харькове руководитель псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали людей, предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении руководителя центра, в котором под видом платной реабилитации алко- и наркозависимых, насильно удерживали людей и избивали их за попытку сбежать, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчине и его подчиненному инкриминируется ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении нескольких лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского региона под эгидой протестантской религиозной общины харизматического направления функционировал центр платной реабилитации для алко- и наркозависимых. При этом медицинские лицензии и специальное оборудование отсутствовало. Во время прохождения так называемой реабилитации лиц, находившихся в указанном центре, принудительно удерживали в помещении", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, потерпевших ограничивали в праве свободного передвижения и не позволяли общаться с близкими и родственниками. Кроме того, руководство центра изымало у "пациентов" деньги, документы, мобильные телефоны и лекарства, а пытавшихся покинуть помещение избивали

Во время проведения санкционированных обысков были освобождены 7 человек. Все они признаны потерпевшими в уголовном производстве.