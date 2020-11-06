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02:53 06.11.2020

Крымским "судьям" сообщено о подозрении в принятии незаконных решений о депортации граждан Украины с полуострова

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Крымским "судьям" сообщено о подозрении в принятии незаконных решений о депортации граждан Украины с полуострова

Крымским судьям сообщено о подозрении в принятии незаконных решений о депортации граждан Украины с территории временно оккупированного полуострова, сообщила пресс-служба Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщено о подозрении "заместителю председателя суда" и "судье" незаконно созданного "Евпаторийского городского суда Республики Крым" в нарушении законов и обычаев ведения войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится  в сообщении на сайте управления в четверг.

По данным следствия, судьи незаконно привлекали к административной ответственности граждан Украины за якобы "нарушение режима пребывания на территории РФ в связи с отсутствием документов, позволяющих пребывания в Крыму", хотя никакие дополнительные разрешения для проживания на территории временно оккупированного АР Крым и г.Севастополь национальным законодательством Украины не предусмотрены.

"Своими незаконными решениями судьи назначали наказание в виде штрафов и административного "выдворения за пределы РФ", а фактически с территории АР Крым и г.Севастополя", – сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено около 40 аналогичных незаконных решений о депортации граждан Украины с территории АР Крым.

Теги: #крым #судьи #подозрение
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