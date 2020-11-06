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01:42 06.11.2020

Ермак намерен очень жестко реагировать на попытки любого прикрываться его именем для совершения коррупционных действий

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Ермак намерен очень жестко реагировать на попытки любого прикрываться его именем для совершения коррупционных действий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что крайне жестко реагировать на попытки кого угодно прикрываться его именем во время совершения коррупционных деяний или других нарушений закона.

      В интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" он отметил, что у него так называемых "любых друзей".  "Если, например, вспомнить Николая Тищенко (заместитель главы фракции "Слуга народа" – ИФ), то если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду на помощь. Но этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальна", - подчеркнул Ермак.

      Он рассказал, что разговаривал с Тищенко о недопустимости использования имени руководителя Офиса президента для избегания ответственности за какие-то противоправные действия.

      "Если я когда-то узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте, что реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", - заявил Ермак.

Теги: #реакция #ермак #коррупция
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