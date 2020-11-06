Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новейшим спутником GPS для ВВС США

Тяжелая ракета Falcon 9 в пятницу по киевскому времени стартовала на орбиту с очередным новейшим спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен 5 ноября в 18:24 по Восточному времени США (6 ноября в 01:24 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 8,5 минут после запуска должна совершить вертикальную посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая дислоцирована в Атлантике в 635 км от космодрома на мысе Канаверал. Кроме того, специальное спасательное судно Ms. Chief попытается "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже четвертый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Компания SpaceX выиграла тендер на запуск пяти из первых шести спутников GPS III.