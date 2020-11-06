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01:32 06.11.2020

Зеленский поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению

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Зеленский поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский на недавнем совещании поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

      "Когда мы приезжаем на Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское телевидение", - сказал он в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

      Ермак отметил, что в том числе на этой неделе проходило совещание у президента, где Зеленский четко поставил задачу, чтобы в течение нескольких недель люди, которые проживают на Донбассе, в Крыму, имели возможность смотреть украинское телевидение.

      Он указал, что они должны получать правдивую информацию о происходящем в Украине, о том, что Украина делает для населения на подконтрольной территории, для переселенцев из Крыма.

      "Людей объединяют очень простые вещи: жизнь в достатке, спокойная, мирная, прогнозируемая, и именно в этом мы видим свою задачу – сделать так, чтобы каждый украинцев чувствовал себя счастливым на своей земле", - подчеркнул глава ОП.

Теги: #доступ #телевидение #донбасс
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