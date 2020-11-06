Зеленский поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский на недавнем совещании поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Когда мы приезжаем на Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское телевидение", - сказал он в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Ермак отметил, что в том числе на этой неделе проходило совещание у президента, где Зеленский четко поставил задачу, чтобы в течение нескольких недель люди, которые проживают на Донбассе, в Крыму, имели возможность смотреть украинское телевидение.

Он указал, что они должны получать правдивую информацию о происходящем в Украине, о том, что Украина делает для населения на подконтрольной территории, для переселенцев из Крыма.

"Людей объединяют очень простые вещи: жизнь в достатке, спокойная, мирная, прогнозируемая, и именно в этом мы видим свою задачу – сделать так, чтобы каждый украинцев чувствовал себя счастливым на своей земле", - подчеркнул глава ОП.