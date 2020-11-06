В Украине есть все условия для строительства мощных дата-центров – Зеленский в разговоре с президентом Microsoft

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре в формате видеозвонка с президентом Microsoft Брэдом Смитом призвал эту компанию активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных.

Зеленский отметил, что в Украине есть все условия для строительства мощных дата-центров, в частности, благоприятный климат, избыток экологически чистой атомной энергии, специалистов в соответствующих сферах.

По словам президента Microsoft, развитие облачных технологий в Украине полезно как для обычных граждан, так и для инвесторов и государства.

"Вкладывать сейчас усилия в развитие частного сектора, а затем помогать государственному сектору переходить на облачные технологии – все это правильные шаги в направлении будущего", - отметил Смит.