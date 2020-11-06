Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров государств "Нормандского формата".

"Рад, что Эмманюэль Макрон соглашается, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть 2 КПВВ на линии разграничения (на Донбассе – ИФ)", - написал он в своем Twitter по итогам разговора с французским коллегой.