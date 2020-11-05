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23:58 05.11.2020

Разработанной совместно с Microsoft технологии онлайн-голосования на выборах в Украине будут больше доверять люди – Зеленский

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Разработанной совместно с Microsoft технологии онлайн-голосования на выборах в Украине будут больше доверять люди – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в формате видеозвонка обсудил с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом детали и шаги по имплементации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного в текущем году вице-премьер-министром Украины – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и генеральным директором представительства Microsoft в Украине Яном Петером де Йонгом.

      "Было отмечено, что одна из приоритетных целей власти и профильного министерства – за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и диджитализировать основные государственные процессы. Ведь это один из важных способов борьбы с коррупцией", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

      Зеленский подчеркнул, что для украинской власти приоритетная задача на следующий год – запустить программу Paperless.

      "Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были цифровизированы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты – чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", – отметил глава государства.         Зеленский убежден, что если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".

      Президент Microsoft отметил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

      Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг. "Всё это очень полезно для украинцев. И все это на самом деле очень полезно для нас. Потому что в ходе привлечения к этому процессу частного и государственного секторов расширяется цифровой рынок. Это те шаги, которые могут заставить нас посмотреть в будущее и иметь большие амбиции относительно дополнительных инвестиций, которые мы можем сделать", - считает он.

Теги: #microsoft #зеленский #технологии
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