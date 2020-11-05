События

23:49 05.11.2020

Нарушителя сняли с высоковольтной опоры на левом берегу Киева, энергетики подключают электролинию по постоянной схеме

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Нарушителя сняли с высоковольтной опоры на левом берегу Киева, энергетики подключают электролинию по постоянной схеме

Нарушитель поднявшийся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева, был снят, ведутся работы по подключению электролиний к системе питания, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

"В 20:45 нарушителя сняли с высоковольтной опоры. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Энергетики подключают электролинию по постоянной схеме питания", – говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный гражданин, нарушивший правила охранной зоны электросетей, поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева. Сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.

"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы. Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #электролиния #обесточивание
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