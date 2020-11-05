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23:38 05.11.2020

"Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года в соответствии с указом Зеленского - замглавы ОП

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"Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года в соответствии с указом Зеленского - замглавы ОП

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская.

      "По инициативе президента Украины она была включена в Перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приказом Министерства здравоохранения Украины от №2081, который есть в свободном доступе", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

      Соколовская указала, что для обеспечения оказания медицинской помощи больным COVID-19 перепрофилирован отдельный корпус "Феофании", материально-техническое обеспечение которого соответствует рекомендациям Минздрава Украины.

      "Для оказания медицинской помощи госпитализируются больные с тяжелым и крайне-тяжелым течением заболевания. Медицинский персонал прошел обучение и получил соответствующую квалификацию в оказании помощи таким больным", - отметила она.

      Замглавы ОП обратила внимание, что, несмотря на усиленное внимание к борьбе с вирусом COVID-19 и лечению инфекционных больных, нельзя забывать о людях, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, поэтому важно обеспечить доступность и своевременность оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями в острой стадии развития.

      Соколовская также подчеркнула, что для расширения возможностей госпитализации пациентов с COVID-19 президент Украины вместе с Кабинетом министров принимают соответствующие меры, в том числе привлечение учреждений здравоохранения Государственного управления делами для увеличения коечного фонда.

      "С этой целью рассматривалась инициатива Государственного управления делами по развертыванию на базе Государственного предприятия "Санаторий" Конча-Заспа" временного протиковидного госпиталя. Однако площади, которые планируются к перепрофилированию, должны отвечать определенным критериям для оказания медицинской помощи инфекционным больным, быть пригодными для логистики таких пациентов и приспособленными для их нужд. Возможность эффективного обустройства там коек, подключенных к кислороду, прорабатывается специалистами Минздрава. Наряду с этим предложением рассматриваются иные объекты, пригодные для проведения в них лечения", - рассказала она.

Теги: #киев #коронавирус #феофания
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