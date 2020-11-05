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23:11 05.11.2020

Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября

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Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября

В Украине планируется введение карантина выходного дня ориентировочно с 14 ноября, работать будет только критическая инфраструктура, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим про противоэпидемические мероприятия, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Поэтому необходимо ввести такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры", - заявил Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг вечером.

По его словам, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже на следующих выходных", - подчеркнул министр.

Теги: #карантин #дата #коронавирус
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