События

22:50 05.11.2020

Воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает – Ермак

2 мин читать
Воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает – Ермак

Для живущих на территории временно оккупированного Россией Крыма людей и их нужд воды хватает, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

      В интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду", Ермак сказал: "Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает".

      Представители украинской власти уже неоднократно заявляли, что Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, и никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся.

      В частности, 23 октября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.

      "Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", - сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности.

      Он пояснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России. Резников подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные потребности несет государство-оккупант.

      "Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", - резюмировал вице-премьер.

Теги: #крым #люди #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:38 05.11.2020
Украина сможет при помощи своих партнеров найти пути, возможно нестандартные, для возвращения Крыма, уверен Ермак

Украина сможет при помощи своих партнеров найти пути, возможно нестандартные, для возвращения Крыма, уверен Ермак

14:27 05.11.2020
Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

10:56 05.11.2020
Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

14:47 03.11.2020
Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

Киев протестует в связи с объявлением российским судом незаконных приговоров трем гражданам Украины

11:44 03.11.2020
Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

Суд в Ростове-на-Дону присудил от 12 до 17 лет колонии строгого режима трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир"

16:50 02.11.2020
Кулеба пригласил Францию принять участие в работе Крымской платформы

Кулеба пригласил Францию принять участие в работе Крымской платформы

16:58 30.10.2020
Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

16:16 30.10.2020
ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

19:44 29.10.2020
Джапарова сообщила представителям ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

Джапарова сообщила представителям ЮНЕСКО о дальнейшем ухудшении ситуации в Крыму во всех сферах компетенции Организации

15:56 28.10.2020
Резников: Называть Крым аннексированным – ошибочно, он временно оккупирован

Резников: Называть Крым аннексированным – ошибочно, он временно оккупирован

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября

КС объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле

Ситуация на Донбассе обострилась: российские наемники 8 раз нарушили режим тишины с начала суток, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Венецианская комиссия готова помочь Украине после резонансного решения КС

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

Разработанной совместно с Microsoft технологии онлайн-голосования на выборах в Украине будут больше доверять люди – Зеленский

Нарушителя сняли с высоковольтной опоры на левом берегу Киева, энергетики подключают электролинию по постоянной схеме

"Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года в соответствии с указом Зеленского - замглавы ОП

Степанов: Предлагаем ввести карантин выходного дня с 14 ноября

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Ермак: мы никогда не прекратим добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными

Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию - ученые

В Италии и Испании зафиксировали рекорды по количеству летальных исходов от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА