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22:38 05.11.2020

Украина сможет при помощи своих партнеров найти пути, возможно нестандартные, для возвращения Крыма, уверен Ермак

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Украина сможет при помощи своих партнеров найти пути, возможно нестандартные, для возвращения Крыма, уверен Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина будет работать над тем, чтобы найти реальный путь возвращения временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

      "Украина будет работать над тем, чтобы найти реальный путь, не на словах, а на деле, и действительно сделать это", - сказал он в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

      Отвечая на вопрос, вернется ли Крым в состав Украины, Ермак ответил: "Абсолютно. Потому что я в этом уверен. Но никто, наверное, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно, что это произойдет через год, через два".

            Глава ОП напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании платформы для деоккупации Крыма, к работе которой, по мнению Ермака, будет привлечено много стран. В частности, одной из первых об этом заявила Турция во время недавнего визита в эту страну президента Украины.

      При этом Ермак подчеркнул, что "никто не решит наши вопросы за нас". "Никто больше нас, украинцев, не заинтересован в том, чтобы Крым вернулся. И не нужно строить иллюзий. Но, с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом, и не забывать о нем, никогда", - указал он.

Теги: #крым #возвращение
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