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21:44 05.11.2020

Ермак: мы никогда не прекратим добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными

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Ермак: мы никогда не прекратим добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что нынешняя украинская власть никогда не прекратит добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными.

      "Президент об этом говорил, и я об этом говорил, что мы не собираемся тратить годы для того, чтобы достичь нашей цели прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению (войны на Донбассе – ИФ) могут быть разными", - сказал он в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, будет ли Украина прибегать к так называемому "Плану Б" по решению ситуации с Донбассом.

      Ермак указал, что сегодня Украина идет путём, о котором открыто говорит: продолжаются переговоры в Нормандском формате и Минской Трехсторонней контактной группе. "Есть дипломатический путь, который сегодня мы используем", - отметил он.

Теги: #прекращение #война #донбасс
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