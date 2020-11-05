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21:01 05.11.2020

В Италии и Испании зафиксировали рекорды по количеству летальных исходов от COVID-19

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В Италии и Испании зафиксировали рекорды по количеству летальных исходов от COVID-19

В Италии за минувшие сутки скончались впоследствии заражения коронавирусом 445 человек, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий показатель в стране с 23 апреля. Кроме того, сообщается, что за последние сутки на итальянской территории выявили 34,5 тыс. новых случаев коронавируса.

Службы здравоохранения Испании также сообщили о рекордном за время второй волны показателе смертности от COVID-19 за сутки. За минувшие 24 часа в стране от последствий заражения коронавирусом скончалось 368 человек.

В Испании зарегистрировано почти 22 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число случае заражения в стране за время пандемии достигло 1,3 млн.

В ряде европейских стран в последние недели осложнилась ситуация с коронавирусом, многие государства возвращают ограничительные меры.

Теги: #испания #италия #коронавирус
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